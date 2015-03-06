لقاح صينى جديد للوقاية من فيروس التهاب الكبد

تمكن باحثون صينيون من التوصل إلى لقاح جديد للوقاية من الإصابة بالتهاب الكبد E، ويعطى حماية تدوم لـ4.5 سنة على الأقل.

يرتبط التهاب الكبد E بمناطق المياه الملوثة ويضر الحوامل

وفقًا لموقع هيلث داى الطبى الأمريكى، فإن الفيروسات الكبدية تشمل أنواعًا مختلفة منها A,B,C,D,E، وعلى الرغم من أن التهاب الكبد E غير شائع كثيرًا، إلا أن له أضرارًا كبرى على الكبد وهو أحد أسباب الالتهاب الكبدى الحاد، ويهدد حياة النساء الحوامل بصورة أكبر، خاصة فى المناطق الفقيرة التى تضعف فيها شبكات الصرف الصحى، حيث يمكن أن ينتقل عبر المياه الملوثة.

فيروس التهاب الكبد E يقضى على 57 ألف شخص سنويًا

يقول بروفيسور نينج شيا شاو أستاذ علم الأحياء بجامعة شيامن، إن استخدام اللقاح لأول مرة فى الصين عام 2011 وهو اللقاح الوحيد فى العالم حتى الآن، ويؤكد نجاحه وفعاليته حتى الآن، وأن اللقاح يمكن أن يقى 20 مليونًا من البشر يصابون بالالتهاب الكبدى E كل عام ويموت منهم حوالى 57 ألفًا، أغلبهم فى بنجلاديش والهند وباكستان والمكسيك وأجزاء من أفريقيا والصين، ويموت المرضى من تليف الكبد وفشله بسرعة جدًا فى أغلب الأحيان، ولا يوجد علاج لهذا الفيروس.

اللقاح يمنح مناعة ضد فيروس التهاب الكبد E

تمت تجربة اللقاح على 56 ألف من البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 16-65 سنة، وذلك بحقنهم بـ3 جرعات حقيقية، مع مشاركة 56 ألف آخرين تم حقنهم بلقاح وهمى، وخلال 4 سنوات ونصف أصيب ما يقرب من 60 شخصًا بالمرض، 7 فقط منهم كانوا فى المجموعة التى تلقت اللقاح، و53 فى المجموعة الأخرى، مما يعنى فعالية اللقاح.

وأكد الباحثون، أن 90% ممن تلقوا 3 جرعات من القاح حافظوا على أجسام مناعية ضد الفيروس الكبدى فى دمهم لمدد تزيد على 4.5 سنة.

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