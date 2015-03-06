عقاقير خفض الكولسترول ترفع خطر الإصابة بالسكر

ربطت دراسة فنلندية جديدة بين تناول عقار الـ"استاتين" وزيادة خطر التعرض لمرض السكر من النوع الثانى بنسبة 46%، وتمت الدراسة فقط على الرجال البيض دون غيرهم من الأجناس، يُعد عقار الـ"استاتين" من أشهر عقاقير تخفيض مستويات الكولسترول فى الدم، ويوصى بتناوله فى حالات المرضى المعرضين لمشاكل الأوعية الدموية، بما فيها السكتة القلبية والسكتة الدماغية.

عقار الاستاتين يرفع خطر الإصابة بالسكر

>لكن وفقًا لموقع Time.com الإخبارى، فإن الدراسة الجديدة توضح أن خطورة تناول عقار الـ"استاتين" فى الأفراد الذين لديهم عوامل خطر كبرى للإصابة بالسكر، وذلك لأنه يرفع احتمالية الإصابة به، وكانت دراسات سابقة قد ذكرت أن العقار يرفع من مستويات سكر الدم ويصعّب السيطرة على مرض السكر، على الرغم من أن التوصيات الحالية تفيد أن يعطى لمرضى السكر خاصة الذين ترتفع لديهم مستويات الكولسترول أيضًا.

الحل فى تغيير النمط الغذائى وأسلوب الحياة

>وهذا يعد مشكلة وتضاربًا فى التوصيات، لكن خلصت الدراسة إلى أن استمرار التوصيات الحالية بتناول مرضى السكر الـ"استاتين"، لكن مع الحاجة إلى تحديد المرضى الذين لا يجب تناولهم لعقار الـ"استاتين" لأن لديهم خطر أكبر للإصابة بالسكر، كما يوصى قادة الدراسة بضرورة ممارسة الرياضة وتحسين النظام الغذائى فى الأفراد الذين يتناولون عقار الـ"استاتين"، وهذا لتقليل خطر الإصابة بالسكر، ويوصى الأطباء بضرورة السؤال عن تاريخ العائلة المرضى فى الإصابة بالسكر.

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