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19 وحدة صحية فى دورة تنشسيطة للمرضين بالوادى الجديد‎

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19 وحدة صحية فى دورة تنشسيطة للمرضين بالوادى الجديد‎ 19 وحدة صحية فى دورة تنشسيطة للمرضين بالوادى الجديد‎

وزارة الصحة

تنظم الادارة الصحية بالداخلة بالوادى الجديد، دورة تنشيطية بمبني الإدارة الصحية بالداخلة، اليوم الجمعة، بحسب ما صرح به الدكتور عبد الناصر سليمان، مدير الإدارة الصحية بالداخلة.

وقال سليمان، أن الدورة تبدأ الأحد القادم، وتستمر حتى يوم الثلاثاء من نفس الأسبوع وتضم الدورة ممرضين وممرضات من 19 وحدة صحية بما فيهم الوحدة الصحية الخاصة بشرق العوينات، وأضاف أن الدورة تشمل طرق مكافحة العدوي ومرض انفلونزا الطيور والصحة المدرسية ويتم عمل تلك الدورات بصفة مستمرة لتنشيط الممرضين بالوحدات، وتوصيل آخر المستجدات إليهم والطرق الحديثة في مكافحة العدوي لتنفيذها داخل الوحدات الصحية بالداخلة بالوادى الجديد.

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