نجاة عشرات المواطنين بعد اشتعال النيران فى حفل زفاف بإدفو

أنقذت العناية الإلهية عشرات المواطنين من قرية العدوة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء أمس الخميس، بعد اشتعال النيران أثناء حفل زفاف على الطريق السريع "أسوان القاهرة" بالقرية، دون وقوع خسائر فى الأرواح أو إصابات.

تلقى العميد أشرف عتريس مدير إدارة الحماية المدنية بأسوان، إخطاراً من النقيب محمود الشريف رئيس وحدة إطفاء مركز إدفو، يفيد تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذى شب فى مجموعة من الأشجار، أثناء عقد حفل زفاف بقرية العدوة شمال محافظة أسوان، على الطريق السريع، نتيجة إطلاق الألعاب النارية.

ولم يسفر الحادث عن وقوع خسائر فى الأرواح أو إصابات وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.