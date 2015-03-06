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القبض على عاطلين يروجان للمخدرات بحى النور فى شرم الشيخ

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القبض على عاطلين يروجان للمخدرات بحى النور فى شرم الشيخ القبض على عاطلين يروجان للمخدرات بحى النور فى شرم الشيخ
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن بجنوب سيناء من ضبط عاطلين، اليوم الجمعة، لقيامهما بترويج جوهر الحشيش المخدر بحى النور فى شرم الشيخ.

وكان اللواء حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء قد تلقى إخطارا من مدير المباحث بقيام كل من "ا.م.ع" مقيم بشارع جلال بلال المنشية الجديدة المحلة عاطل، و"م.م.م" مقيم بالرجى المحلة عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة مستقلين الدراجة النارية رقم 118640 الغربية، ويتخذان من منطقة حى النور دائرة قسم شرطة شرم الشيخ مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعلى الفور كلف مدير الأمن العميد محمد خرصة مدير المباحث الجنائية بتكليف قوة البحث الجنائى بإعداد كمين أمنى لضبط المتحرى عنهما، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن النقيب مصطفى جمال والنقيب أحمد الشافعى معاونا وحدة مباحث قسم شرطة شرم الشيخ من ضبطهم بمنطقه حى النور دائرة قسم شرطة شرم الشيخ حال استقلالهما الدراجة النارية سالفة الذكر، وبحوزتهم قطعة كبيرة من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالى وقدره (210) جنيهات، و(2) هاتف محمول، تم تحرير محضر وإحالتهم إلى النيابة العامة التولى التحقيق.

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