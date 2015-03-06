مدافع يوفنتوس: صلاح ذكي للغاية

"هو ذكي للغاية، يفكر وينطلق ويسجل".. هكذا بدأ ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس حديثه عقب خسارة فريقه أمام فيورنتينا.

الجناح المصري محمد صلاح واصل تألقه وقاد الفيولا لهزيمة يوفنتوس بثنائية مقابل هدف في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

أداء رائع وأهداف مميزة أبهرت الخصوم قبل زملاء صلاح في فيورنتينا.

وقال بونوتشي: " صلاح؟ هو لاعب ذكي للغاية".

وأضاف في تصريحات نشرها موقع (fiorentina.it) المهتم بأخبار فيورنتينا " هو سريع جدا، ينطلق ويفكر ثم ينفذ ويسجل الأهداف".

وافتتح صلاح أهداف الضيوف في الدقيقة 11 على طريقة مايكل أوين وهدفه الشهير في الأرجنتين بمونديال 1998 بعد أن انطلق من قبل منتصف الملعب ويراوغ بادوين مدافع يوفنتوس قبل أن ينفرد ويسدد بقوة في شباك ستوراري.

قبل أن يعود ويهز شباك السيدة العجوز من جديد في الدقيقة 56 بعدما استغل خطأ فادح من ماركيزيو في لينفرد بمرمى ستوراري ويسددها على يمناه معيدا التقدم لفريقه مجددا.