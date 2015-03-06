مدير فيورنتينا ضاحكا: لم نتوقع كل هذا من صلاح

لم يتوقع أحد ذلك، فهو يسجل ويسجل ويسجل.. بداية ولا أروع للجناح المصري محمد صلاح مع فيورنتينا لم يتوقعها حتى مدير النادي.

الجناح المصري محمد صلاح واصل تألقه وقاد الفيولا لهزيمة يوفنتوس بثنائية مقابل هدف في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وعن أداء صلاح المميز، تحدث فينسينزو جيوريني مدير نادي فيورنتينا قائلا: "هو لاعب رائع، والجميع يعشقه".

وأضاف ضاحكا في تصريحات نشرها موقع (fiorentina.it) المهتم بأخبار فيورنتينا "في الحقيقة لم نتوقع ظهوره بهذا الشكل منذ البداية..هو رائع".

وافتتح صلاح أهداف الضيوف في الدقيقة 11 على طريقة مايكل أوين وهدفه الشهير في الأرجنتين بمونديال 1998 بعد أن انطلق من قبل منتصف الملعب ويراوغ بادوين مدافع يوفنتوس قبل أن ينفرد ويسدد بقوة في شباك ستوراري.

قبل أن يعود ويهز شباك السيدة العجوز من جديد في الدقيقة 56 بعدما استغل خطأ فادح من ماركيزيو في لينفرد بمرمى ستوراري ويسددها على يمناه معيدا التقدم لفريقه مجددا.