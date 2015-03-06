أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فيورنتينا: صلاح أفضل تعاقد لنا

Google+ Print
فيورنتينا: صلاح أفضل تعاقد لنا فيورنتينا: صلاح أفضل تعاقد لنا

أثنى دانيلي برادي المدير الرياضي لنادي فيورنتينا الإيطالي بكل ما يقدمه الجناح المصري محمد صلاح مع الفيولا حتى الآن.

الجناح المصري محمد صلاح واصل تألقه وقاد الفيولا لهزيمة يوفنتوس بثنائية مقابل هدف في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وعن صلاح قال برادي: "هو لاعب قوي للغاية، لقد أعطانا قوة كبيرة".

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة (فوتبول إيطاليا) "لقد أندمج وتأقلم سريعا مع الفريق".

وأتم "ضم صلاح كان أكبر وأفضل خطواتنا، التعاون بينه وبين لاعبي الفريق رائع ونحصل منه على أفضل النتائج".

وافتتح صلاح أهداف الضيوف في الدقيقة 11 على طريقة مايكل أوين وهدفه الشهير في الأرجنتين بمونديال 1998 بعد أن انطلق من قبل منتصف الملعب ويراوغ بادوين مدافع يوفنتوس قبل أن ينفرد ويسدد بقوة في شباك ستوراري.

قبل أن يعود ويهز شباك السيدة العجوز من جديد في الدقيقة 56 بعدما استغل خطأ فادح من ماركيزيو في لينفرد بمرمى ستوراري ويسددها على يمناه معيدا التقدم لفريقه مجددا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع