فيورنتينا: صلاح أفضل تعاقد لنا

أثنى دانيلي برادي المدير الرياضي لنادي فيورنتينا الإيطالي بكل ما يقدمه الجناح المصري محمد صلاح مع الفيولا حتى الآن.

الجناح المصري محمد صلاح واصل تألقه وقاد الفيولا لهزيمة يوفنتوس بثنائية مقابل هدف في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وعن صلاح قال برادي: "هو لاعب قوي للغاية، لقد أعطانا قوة كبيرة".

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة (فوتبول إيطاليا) "لقد أندمج وتأقلم سريعا مع الفريق".

وأتم "ضم صلاح كان أكبر وأفضل خطواتنا، التعاون بينه وبين لاعبي الفريق رائع ونحصل منه على أفضل النتائج".

وافتتح صلاح أهداف الضيوف في الدقيقة 11 على طريقة مايكل أوين وهدفه الشهير في الأرجنتين بمونديال 1998 بعد أن انطلق من قبل منتصف الملعب ويراوغ بادوين مدافع يوفنتوس قبل أن ينفرد ويسدد بقوة في شباك ستوراري.

قبل أن يعود ويهز شباك السيدة العجوز من جديد في الدقيقة 56 بعدما استغل خطأ فادح من ماركيزيو في لينفرد بمرمى ستوراري ويسددها على يمناه معيدا التقدم لفريقه مجددا.