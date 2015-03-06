فيصل بن مشعل يشرف حفل أهالي بريدة احتفاء بتعيينه أميراً للقصيم

شرف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم مساء أمس "الخميس" الحفل الذي أقامه أهالي مدينة بريدة بمركز الملك خالد الحضاري احتفاءً بصدور الأمر الملكي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين سموه اميراً لمنطقة القصيم، وكان في استقبال سموه عند وصوله مقر الحفل وكيل إمارة منطقة القصيم المكلف عبدالعزيز الحميدان ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر الطالب وأمين منطقة القصيم المهندس صالح الأحمد وأعيان مدينة بريدة وعدد من المسؤولين، وقبل أن يأخذ سموه مكانه في الحفل عزف السلام الملكي السعودي بعدها استهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم عدد من القصائد الشعرية بعدها ألقيت كلمة أهالي مدينة بريدة ألقاها معالي وزير المالية الأسبق الشيخ محمد أبا الخيل أثنى خلالها على أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بصدور أمره الكريم بتعيين سموه أميراً للمنطقة مهنئاً سموه بالثقة

سموه: أنا واحد منكم وسأبذل كل جهد لخدمة المنطقة

الملكية الغالية ومقدراً الجهد والدور الذي قام به صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر طيلة فترة توليه إمارة منطقة القصيم، بعدها ألقيت كلمة لوكيل إمارة القصيم السابق عبدالعزيز السويلم، لتليها أناشيد بعنوان: "بريدة ديرة هلا" وأعقبه فيلم بعنوان موسوعة الانجاز لتلقى بعدها قصيدتان نبطية وعربية، بعد ذلك انطلق أوبريت بعنوان (أموت وتبقى رايتي) بعدها ألقى أمير القصيم كلمته التي قال فيها:"أشكر لله أولاً ثم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد على هذه الثقة الكريمة التي نعتز بها وأشكر أهالي منطقة القصيم على مشاعرهم التي غمرتني منذ صدر هذا القرار ولا أود أن أردد الأقوال بل أريد أن تتحدث الأفعال، ولعل تنظيم هذا الحفل من أهالي هذه المدينة دلالة على حبهم لشخصي والألفة التي تنبع من الوفاء مؤكداً سموه أنه واحد منهم وأنهم أهل كرم وجود مؤكداً أنه سيبذل الجهد لخدمة هذه المنطقة لتضاهي جميع مناطق المملكة سائلاً الله أن يمده بالعون والتوفيق والسداد لتنفيذ توجيهات ولي الأمر التي تحث على خدمة الوطن والمواطن"، بعد ذلك قدمت العرضة السعودية التي شارك سموه فيها قبل أن يتوجه لمأدبة العشاء التي أعدت بهذه المناسبة، هذا وقد حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود وعدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب الفضيلة والسعادة وعدد من محافظي محافظات ومراكز المنطقة وجمهور غفير من أبناء منطقة القصيم.