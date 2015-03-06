كوري يطعن السفير الأميركي بسكين

أصيب السفير الاميركي في كوريا الجنوبية مارك ليبرت بجروح أمس طعناً بسكين حين هاجمه ناشط قومي معارض للتحالف العسكري بين بلاده والولايات المتحدة.

واتصل الرئيس باراك أوباما بالسفير ليتمنى له الشفاء العاجل، على ما أعلنت المتحدثة باسم مجلس الامن القومي برناديت ميهان، فيما نددت وزارة الخارجية بشدة بعمل العنف.

وخضع الدبلوماسي لعملية جراحية ناجحة لمعالجة جرحين عميقين في خده ويده اليمنى وهو الآن في حالة مستقرة، على ما افاد الاطباء الجراحون. ومن المتوقع ان يقضي يومين او ثلاثة قيد المراقبة في المستشفى.

وهاجم الناشط الذي كان يحمل بحسب الشرطة سكين مطبخ طولها حوالي 25 سنتم، السفير مارك ليبرت اثناء مشاركته في فطور في معهد سيجونغ الثقافي بوسط سيئول.

وقال كيك يونغ-مان المتحدث باسم المجلس الكوري للمصالحة والتعاون الذي نظم اللقاء انه كان يشارك في الفطور حين "ظهر هذا الرجل فجأة من بين الجمهور عند بدء الفطور. حاول البعض اعتراضه لكن كل شيء حصل بسرعة. أصيب السفير في وجهه ونقل الى المستشفى".

وكانت قناة "واي تي ان" التلفزيونية الإخبارية نقلت في بادئ الامر عن مصدر في الشرطة وشهود عيان ان الرجل هاجم ليبرت بشفرة حلاقة.

واعلنت الشرطة ان المهاجم يدعى كيم جي-جونغ وعمره 55 عاما وسبق ان ادين بتهمة رشق السفارة اليابانية في سيئول بحجارة في العام 2010.

وقال قائد الشرطة المحلية المكلف التحقيق في الحادث يون ميونغ-سون ان المهاجم "اوقف على ذمة التحقيق ونحن نحاول معرفة دوافع هجومه".

وفي مشاهد فيديو صورت فور وقوع الهجوم يظهر السفير يتم نقله على عجل خارج المبنى وهو يضع يده على خده الايمن المدمى، فيما اليد الاخرى يظهر عليها جرح ينزف ايضاَ.

ودانت رئيسة كوريا الجنوبية بارك غوين-هيه الاعتداء معتبرة انه هجوم على التحالف العسكري بين البلدين.

واعلنت في بيان ان "هذه الافعال لا يمكن القبول بها لان ما حصل ليس اعتداء جسدياً على السفير (مارك) ليبرت فحسب وإنما ايضا على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

وكانت بارك نفسها تعرضت لهجوم بالسلاح الأبيض في العام 2006 خلال حملة انتخابية وحكم على مهاجمها بالسجن عشر سنوات لإدانته بمحاولة القتل.

وانقض عناصر أجهزة الامن وشرطيون على المهاجم الذي كان يرتدي الزي الكوري التقليدي وهاجم السفير وهو يهتف شعاراً مناهضاً للحرب ومؤيداً لاعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية.

ويقود المهاجم حركة قومية تنظم تظاهرات ضد المطامع اليابانية في مجوعة من الجزر التي تسيطر عليها كوريا الجنوبية.

ويتمركز حوالي 30 الف جندي أميركي في كوريا الجنوبية وفي حال نشوب نزاع مسلح مع كوريا الشمالية فإن الولايات المتحدة تتولى قيادة العمليات.