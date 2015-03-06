ولي العهد يستعرض مع سفيري بروناي ومالطا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض امس سفير سلطنة بروناي دار السلام لدى المملكة داتو فادوك حاج/ عبدالمعطي محمد داود.

ونقل سفير بروناي دار السلام تحيات وتقدير جلالة السلطان الحاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام لسمو ولي العهد، فيما حمله سموه - حفظه الله - تحياته وتقديره لجلالته.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بديوان سمو ولي العهد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز المستشار بديوان سمو ولي العهد، ومعالي السكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الحواس.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض امس سفير جمهورية مالطا لدى المملكة مارتن فالنتينو.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بديوان سمو ولي العهد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز المستشار بديوان سمو ولي العهد، ومعالي السكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الحواس.