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أسباب إصابة طفلك بالتأتأة

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أسباب إصابة طفلك بالتأتأة أسباب إصابة طفلك بالتأتأة
كثير من الآباء يشكون من عدم تحدث أبنائهم بطلاقة ويلاحظون التأتأة والتلعثم أثناء الحوار معهم، مما قد يثير استياءهم ويجعلهم أكثر عنفا مع أطفالهم.

وفى هذا الإطار توضح سهام حسن الأخصائية النفسية أنه توجد العديد من الأسباب التى تجعل الطفل عرضة للإصابة بالتأتأة، وهذه الأسباب يجب أن تنتبه لها الأم كاستخدام القسوة والعنف فى تربية الطفل مما يجعله عرضه للخوف، تعرض الطفل لمواقف تجعله متوترا ومنفعلا نتيجة لإحباطات من قبل الأهل ومواقف هزت ثقته بنفسه، الغيرة بين الأخوات وتفضيل أخ على الآخر يشعر الطفل بالإهمال والغيرة والكراهية مما يؤثر على نفسيته ويصيبه بالتأتأة.

تتابع أن من الأسباب التى تؤدى إلى إصابة الطفل بالتأتأة، إذا كان الوالدان مشغولين عن الطفل من الممكن استخدام التأتأة للفت انتباه الوالدين للاهتمام به، ترك الطفل يشاهد أفلام العنف والمشاهد الدموية والرعب التى تثير خوفه، وجود الطفل فى منزل محيط بالمشاكل الأسرية والمنزاعات بين الأبوين.

وتشير الأخصائية النفسية إلى أنه من العوامل التى تسبب التأتأة معاملة مدرسته له بطريقة متسلطة وشديدة فى الحضانة أو المدرسة، وإهمال الطفل وتوجيه التوبيخ والإهانة بشكل مستمر ودائم.

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