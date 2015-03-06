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تأثير الغذاء على الإصابة بالفيروسات الكبدية

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تأثير الغذاء على الإصابة بالفيروسات الكبدية تأثير الغذاء على الإصابة بالفيروسات الكبدية
أرسل قارئ يسأل هل يوجد علاقة بين الغذاء والإصابة بفيروسات الكبد؟

علاقة الغذاء بفيروسات الكبد

وتجيب الدكتورة هنادى شيحة أخصائية التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، قائلة "مرضى الكبد يعانون من الإصابة ببعض الخلل أو الاضطرابات فى نشاط إنزيمات الكبد، أو الإصابة ببعض الفيروسات المرتبطة بالكبد، ومنها":

1) فيرس A: يحدث نتيجة تناول غذاء ملوث أو غير مطهى جيدًا.
>2) فيرسB : ينتقل عن طريق البراز أو الأغذية غير المغسولة جيدًا.
>3) فيرس C: هو أكثر أنواع الفيروسات الكبدية انتشارًا، ومن المعروف أن تم تصنيفها رقم واحد على مستوى العالم فى عدد المرضى المصابين بـفيرس C.

الإصابة بفيروس سى


>وأشارت د. هنادى، إلى أن الإصابة بفيرس C تتم عن طريق نقل دم ملوث إلى المريض أو الطبيب فى صورة عدوى، والسبب الرئيسى فى انتشاره يرجع إلى بداية فترة السبعينيات، مع ظهور الإصابة بمرض البلهارسيا والاستخدام الخاطئ للسرنجة الطبية، التى يتم إعطاء مصل البلهارسيا بواسطتها للشخص المصاب، واستعمالها لأكثر من شخص مما تسبب فى إصابة كثير من الأشخاص بفيروس c.

وأكدت د. هنادى أنه ليس كما يعتقد البعض أن انتقال فيروس C يمكن من خلال اللمس أو الاحتكاك المباشر أو تناول الطعام فى الطبق نفسه.

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