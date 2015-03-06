أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أسباب معاناة معظم المصريين من آلام الظهر

Google+ Print
أسباب معاناة معظم المصريين من آلام الظهر أسباب معاناة معظم المصريين من آلام الظهر
آلام الظهر مشكلة تؤرق الكثير من المصريين، وهناك العديد من الأسباب والعادات الخاطئة التى يقوم بها البعض.

أسباب آلام الظهر


>وفى هذا السياق يوضح الدكتور مدحت ثابت، استشارى أمراض المخ والأعصاب، أن معظم المصريين يعانون من آلام الظهر والفقرات، وذلك نتيجة للتربية الرياضية الخاطئة والنوم بطريقة خاطئة وحمل الأطفال أشياء ثقيلة كالكتب الدراسية وغيرها والجلوس لفترات طويلة بطريقة خاطئة، فجميع هذه العوامل تعد من الاستخدامات الخاطئة للعمود الفقرى التى ينتج عنها بعد ذلك سهولة الإصابة بالانزلاق الغضروفى، لأنها تسبب ضعفا فى العمود الفقرى.

ويتابع د.مدحت أن آلام العمود الفقرى تكون نتيجة وجود ضعف فى الفقرات القطنية والعنقية، حيث يتم ضغط الفقرات على بعضها البعض، مما ينتج عن ذلك الإصابة بآلام شديدة فى الظهر.

علاج الام الظهر


>لذا يوصى استشارى أمراض المخ والأعصاب بضرورة تقوية عضلات الظهر من خلال ممارسة الرياضة، واتباع بعض التمرينات التى تكون مسئولة عن تقوية فقرات الظهر، وفى حالة الشعور بآلام فى العمود الفقرى، فيتم العلاج عن طريق العلاج الطبيعى الذى يعمل على تقوية العضلات الضاغطة على الأعصاب، وبالتالى لم يتم الضغط على الأعصاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365