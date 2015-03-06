أسباب معاناة معظم المصريين من آلام الظهر

أسباب آلام الظهر

آلام الظهر مشكلة تؤرق الكثير من المصريين، وهناك العديد من الأسباب والعادات الخاطئة التى يقوم بها البعض.>وفى هذا السياق يوضح الدكتور مدحت ثابت، استشارى أمراض المخ والأعصاب، أن معظم المصريين يعانون من آلام الظهر والفقرات، وذلك نتيجة للتربية الرياضية الخاطئة والنوم بطريقة خاطئة وحمل الأطفال أشياء ثقيلة كالكتب الدراسية وغيرها والجلوس لفترات طويلة بطريقة خاطئة، فجميع هذه العوامل تعد من الاستخدامات الخاطئة للعمود الفقرى التى ينتج عنها بعد ذلك سهولة الإصابة بالانزلاق الغضروفى، لأنها تسبب ضعفا فى العمود الفقرى.

ويتابع د.مدحت أن آلام العمود الفقرى تكون نتيجة وجود ضعف فى الفقرات القطنية والعنقية، حيث يتم ضغط الفقرات على بعضها البعض، مما ينتج عن ذلك الإصابة بآلام شديدة فى الظهر.

علاج الام الظهر

>لذا يوصى استشارى أمراض المخ والأعصاب بضرورة تقوية عضلات الظهر من خلال ممارسة الرياضة، واتباع بعض التمرينات التى تكون مسئولة عن تقوية فقرات الظهر، وفى حالة الشعور بآلام فى العمود الفقرى، فيتم العلاج عن طريق العلاج الطبيعى الذى يعمل على تقوية العضلات الضاغطة على الأعصاب، وبالتالى لم يتم الضغط على الأعصاب.