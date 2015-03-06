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أضرار تناول أقراص الترامادول على المخ

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أضرار تناول أقراص الترامادول على المخ أضرار تناول أقراص الترامادول على المخ
الترامادول أحد أنواع المخدرات المنتشرة بكثرة، نظرا لتناول بعض الأشخاص لهذه الأقراص المخدرة.

ما هو الترامادول؟


>قال الدكتور عماد نادر معوض، طبيب أمراض الجهاز الهضمى والكبد بمستشفى الشرطة، إن الترامادول أحد المسكنات القوية، والتى تستخدم فى علاج المرضى المصابين ببعض الأمراض الخطيرة، مثل حالات الأورام السرطانية الخبيثة المتأخرة أو بعد الخضوع للجراحات، لكن هناك بعض الأشخاص يتعاطونه بغرض الشعور بالراحة والسعادة، أو الرغبة فى زيادة القدرة الجنسية وهو ما يؤدى إلى إدمانه.

تأثير الترامادول على المخ


>وأشار د.عماد إلى أن إدمان الأشخاص لتناول أقراص الترامادول، يبدأ عندما يعتاد المخ عليه، مما يعطى بعض المؤشرات عند تأخر تناول الجرعة المعتادة من الترامادول، والتى تظهر فى صورة أعراض نذكر منها:
>1)الصداع شديد
>2)اكتئاب.
>3)الآم شديدة بالجسم.
>4)ضعف القدرة على التركيز.
>5)الرعشة.

وأضاف د.عماد، قائلا "علاج إدمان الترامادول يتوقف على قوة إرادة الشخص فى تحمل أعراض انسحابه وإزالته من الجسم، بجانب العلاج النفسى والدوائى".

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