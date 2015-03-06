ضبط 3 قطع أسلحة بدون ترخيص و7 قضايا مخدرات بالمنيا

شنت مديرية أمن المنيا حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والسلاح غير المرخص، أسفرت عن ضبط أسلحة نارية، ومخدرات، ومخالفات مرورية.

كان اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى يفيد ضبط 3 قطع أسلحة نارية بدون ترخيص عبارة عن بندقية خرطوش و2 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية.

كما تم ضبط 7 قضايا مخدرات بينهم 4 اتجار و3 تعاطى، وتحرر عنها المحاضر اللازمة، وضبط 1854 مخالفة مرورية متنوعة عبارة عن 47 دراجة بخارية و733 مخالفة دراجة و4 سيارات و1070 مخالفة سيارة.