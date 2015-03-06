ضبط 3 قطع أسلحة بدون ترخيص و7 قضايا مخدرات بالمنيا

شنت مديرية أمن المنيا حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والسلاح غير المرخص، أسفرت عن ضبط أسلحة نارية، ومخدرات، ومخالفات مرورية.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى يفيد ضبط 3 قطع أسلحة نارية بدون ترخيص عبارة عن بندقية خرطوش و2 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية.
كما تم ضبط 7 قضايا مخدرات بينهم 4 اتجار و3 تعاطى، وتحرر عنها المحاضر اللازمة، وضبط 1854 مخالفة مرورية متنوعة عبارة عن 47 دراجة بخارية و733 مخالفة دراجة و4 سيارات و1070 مخالفة سيارة.