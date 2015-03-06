تونس تضبط مخبأ كبيرا للأسلحة قرب الحدود مع ليبيا

قالت وزارة الداخلية التونسية أمس الخميس ان قوات الامن عثرت على مخبأ كبير للأسلحة فى بلدة قرب الحدود مع ليبيا يحتوى على قذائف صاروخية (أر.بى.جى) فى اطار حملة واسعة تشنها الحكومة ضد مسلحين اسلاميين.

وتكافح تونس جماعات إسلامية متشددة لجأت إلى جبال الشعانبى فى القصرين قرب الحدود مع الجزائر. وقتل مسلحون فى السنوات القليلة الماضية عشرات من قوات الشرطة والجيش

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد على العروى "قوت الحرس ضبطت كمية من قطع السلاح فى مخزن بمدينة بن قردان منها قذائف "أر.بى.جى"" وبنادق كلاشنيكوف وذخيرة ومواد متفجرة."

وأضاف العروى أن الأسلحة كانت متجهة إلى مسلحين فى الجبال.