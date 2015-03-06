على لطفى: كل الوزراء الجدد على درجة عالية من الكفاءة وسيحققون طفرة قريبا

وصف الدكتور على لطفى، رئيس الوزراء الأسبق، التعديل الوزارى الجديد بالجيد جدًا، موضحًا: "أعرف معظم الوزراء الجدد، كلهم على درجة عالية من الكفاءة وسيحققون طفرة فى المستوى التنفيذى، خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن أننى ألاحظ أن متوسط السن الوزراء الجدد أقل من الذين تم تغييرهم، مما يؤكد أن هناك رغبة فى الاستعانة بالوزارات الشبابية".

وأضاف "لطفى" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه ليس معنى خروج عدد من الوزراء أن مستواهم سيئ، بل معنى ذلك أن هناك رغبة فى ضخ دماء جديدة بعناصر أكثر كفاءة لتحقيق إنجاز سريع، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستعانة بمن تم تغييرهم كما هو موجود فى كل دول العالم، على اعتبار أن لهم خبرة كبيرة فى مجالاتهم التى عملوا بها.

وتابع رئيس الوزراء الأسبق، أن استحداث وزارة للسكان وأخرى للتعليم الفنى والتدريب، أمر موفق ويدل على اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى التعليم الفنى، لافتًا إلى أن التغيير الوزارى الجديد ليس له علاقة بالمؤتمر الاقتصادى.

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