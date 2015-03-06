شهود عيان: إصابات فى انفجار عبوة ثانية بشارع الجزائر بالمعادى الجديدة

قال شهود عيان، إن عبوة ناسفة انفجرت منذ دقائق فى شارع الجزائر بالقرب من الانفجار الأول الذى وقع داخل كابينة كهرباء بذات الشارع، وأن رجال الحماية المدنية وصلوا على الفور إلى محيط الحادث، وقاموا تمشيط المنطقة.

وأوضحوا أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من المواطنين الذين تم نقلهم على الفور إلى المستشفيات القريبة من موقع الأحداث.

من جانبها فرضت قوات الحماية المدنية بالقاهرة كردونا أمنيا بمحيط الانفجار الذى وقع بشارع الجزائر بالمعادى، وذلك بعد انفجار كابينة كهرباء وعبوة ناسفة، وتمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية، وجار عمل مسح شامل للمنطقة.