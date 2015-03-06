القبض على 11 بالمنيا بينهم متهم باقتحام الكنيسة الكاثوليكية بملوى

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على 11 شخصا بينهم متهم باقتحام الكنيسة الكاثوليكية خلال أحداث الشغب التى شهدتها محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى يفيد بالقبض على متهم من مغاغة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 800 لسنة 2015 ادارى مكرر مركز مغاغة اقتحام المركز، ومتهم آخر مطلوب ضبطه وإحضاره بمركز ديرمواس فى القضية رقم 3529 لسنة 2013 ادارى مركز ديرمواس اقتحام النيابة العامة، بالإضافة إلى متهم من ملوى مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2081 لسنة 2013 إدارى قسم ملوى اقتحام الكنيسة الكاثوليكية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من القبض على 4 متهمين هاربين من وقائع التظاهر بدون تصريح والتحريض على العنف، كما تم القبض على 4 متهمين آخرين فى قضايا جنائية متنوعة بينهم قضية سلاح وشروع فى سرقة ومخدرات.