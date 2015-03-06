إحالة طالب متهم بتفجير شبكات كهرباء ومحمول بالشرقية للقضاء العسكرى

قررت النيابة العامة إحالة عبد الرحمن الخطيب، الطالب بالفرقة الثانية كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف، للقضاء العسكرى لاختصاصه بالتحقيق فى اتهامه بالتورط فى تفجير محولات كهرباء، وشبكات محمول، فى نطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

ويواجه الطالب المتهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل العمل بالدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وترويع المواطنين، والتحريض على العنف، وإتلاف الممتلكات العامة.

وأسندت نيابة الزقازيق للمتهم ارتكاب جريمة تخريب شبكات الكهرباء، وتفجير أبراج شركات المحمول، وهى الجريمة التى تخضع للقضاء العسكرى بحسب القرار الجمهورى الصادر بتاريخ 27 أكتوبر الماضى، الخاص بتكليف القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وإحالة الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية.

ويشار إلى أن النائب العام المستشار هشام بركات، قد أصدر تعليمات لأعضاء النيابة العامة فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بسرعة تفعيل القرار الجمهورى، بشأن إحالة المتورطين فى الاعتداء على المنشآت العامة والحيوية للقضاء العسكرى.

وتشمل المرافق العامة التى تخضع للقانون محطات المياه، وشبكات الطرق، وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، وما فى حكمها يعد فى حكم المنشآت العسكرية طوال الفترة، التى حددها القرار بعامين من تاريخ صدوره.