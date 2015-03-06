ضبط أمين شرطة وزوجته لاتجارهما فى المواد المخدرة بالغردقة

تمكنت مباحث قسم الآداب التابع لمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط أمين شرطة، وزوجته وتعمل مضيفة بإحدى المقاهى، لاتجارهما فى المواد المخدرة بمدينة الغردقة، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من العميد أحمد الصادق مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن حملة من مباحث الآداب بقيادة المقدم محمد عبد الفتاح رئيس مباحث الآداب، من ضبط أمين شرطة يدعى "عماد.أ.ع"، 32 سنة يعمل بمركز تدريب الشرطة بالبحر الأحمر، وبحوزته 180 قرصًا لعقار "التامول" المخدر و260 قرصًا لعقار "الترامادول" المخدر، ومبلغ مالى قدره 150 جنيهًا، أثناء تواجده بداخل إحدى الشقق المشتبه بها، والتى كانت تقوم الحملة بفحصها.

وبمواجهته أقر بأن تلك المضبوطات تخص زوجته "عرفيًا" المدعوة "لمياء.ح. م"، ومقيمة الدهار - الغردقة، تم ضبطها وقدمت قطعة من مخدر الحشيش تزن حوالى 60 جرامًا، وقررت أنها خاصة بسالف الذكر، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2339جنايات قسم شرطة ثان الغردقة لسنة 2015، وأخطرت النيابة العام.