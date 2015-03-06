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غدا.. إعادة محاكمة 8 متهمين بإنشاء خلية إرهابية بالسويس

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غدا.. إعادة محاكمة 8 متهمين بإنشاء خلية إرهابية بالسويس غدا.. إعادة محاكمة 8 متهمين بإنشاء خلية إرهابية بالسويس
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة غدا السبت إعادة محاكمة 8 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية قناة السويس الإرهابية"، والمتهمين فيها بارتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر بربرى وأمانة سر أحمد جاد وأحمد.

كانت وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ارتكاب جرائم وإنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية، وذكر أمر الإحالة فى القضية، أن المتهمين ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، فى مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة.

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