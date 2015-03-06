توقف حركة القطارات نصف ساعة بسبب مشاجرة بقنا

تسبب مشاجرة بين أفراد فى توقف حركة القطارات بقنا لمدة 30 دقيقة، صباح اليوم الجمعة، أمام قرية الأشراف القبلية بمركز قنا.

تلقى اللواء حسن السوهاجى، مدير أمن قنا إشارة بنشوب مشاجرة بمركز قنا، حيث كشفت التحريات أثناء مرور شاب من قرية ” الخربه ” بدراجه بخاريه أمامنجع الشيخ “حسين” بقرية “الجبلاو”، اصطدم برجل مسن ونشبت مشاده كلامية بينهما، تدخل على إثرها عدد من أبناء النجعين وحدث إطلاق نار بينهما.

لم يسفر عن المشاجرة إصابات فى الأرواح ونتج عنها توقف حركة القطارات لمدة 30 دقيقة كإجراء إحترازى لقرب النجعين من خط السكك الحديدية، بالإضافة إلى تحطيم زجاج سيارتين شرطة بسبب إلقاء الحجارة بين الطرفين.

وتمكنت أجهزة الأمن من السيطره على الموقف و كثفت من تواجدها لمنع تجدد الإشتباكات، وتم تحرر محضر بالواقعة لحين إحالتة للنيابة العامة لتتولى التحقيق.