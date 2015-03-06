بالفيديو - صلاح بطل فيورنتينا يحسم موقعة يوفنتوس

قاد المصري محمد صلاح لاعب فيورنتينا الإيطالي فريقه لتحقيق فوز غال على حساب مضيفه يوفنتوس 2-1 في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا بعد أن سجل لاعب تشيلسي المعار هدفي الفيولا.

وحقق فيورنتينا فوزه الأول على ملعب يوفنتوس أرينا استاد السيدة العجوز الجديد كما حقق انتصاره الأول في معقل البيانكونيري منذ 2008.

وبات فيورنتينا على مقربة من الوصول لنهائي كأس إيطاليا إذ يحتاج للتعادل أو الفوز بأي نتيجة وكذلك الخسارة بفارق هدف بشرط أن تكون أكثر من 2-1.

وشارك صلاح أساسيا منذ بداية المباراة واستطاع أن يواصل سجله الرائع إذ وصل لهدفه السادس مع فيورنتينا في 7 مباريات لعبها منذ انتقاله للفيولا في يناير.

وافتتح صلاح أهداف المباراة في الدقيقة 11 على طريقة مايكل أوين وهدفه الشهير في الأرجنتين بمونديال 1998 بعد أن انطلق من قبل منتصف الملعب ويراوغ بادوين مدافع يوفنتوس قبل أن ينفرد ويسدد بقوة في شباك ستوراري.

شاهد الهدف

وتراجع فيورنتينا بعد الهدف مباشرة ليضغط يوفنتوس ويستطيع من تعديل النتيجة في الدقيقة 24 عن طريق يورينتي الذي ارتقى لعرضية بيبي ليقابلها برأسه داخل شباك نيتو حارس فيورنتينا.

وأهدر جوميز فرصة محققة لتسجيل الثاني لفيورنتينا بعد أن فشل برعونة شديدة أن يتابع كرة سهلة أمام المرمى.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، وفي الشوط الثاني دخل فيورنتينا المباراة بقوة وضغط على يوفنتوس وكاد صلاح أن يسجل لولا تدخل دفاع يوفنتوس.

واستغل محمد صلاح خطأ فادح من ماركيزيو في الدقيقة 56 لينفرد بمرمى ستوراري ويسددها على يمناه معيدا التقدم لفريقه مجددا.

شاهد الهدف

وخرج صلاح مستبدلا في الدقيقة 74 لصالح الإيطالي ديامنتي.

وحاول يوفنتوس إدراك التعادل إلا أن تألق نيتو حارس فيورنتينا وكذلك صمود دفاع الفيولا منعا السيدة العجوز من تفادي الخسارة.