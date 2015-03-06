' المئات من جمهور يوفنتوس وقف مصفقا لصلاح '

قال حسين ياسين مراسل شبكة BeINSports إن مئات من جمهور يوفنتوس وقف مصفقات للنجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب فيورنتينا.

صلاح سجل هدفين في ملعب يوفنتوس، وذلك خلال فوز فيورنتينا 2-1 في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وصرح حسين ياسين "وقت خروج صلاح من أرض الملعب مستبدلا، شاهدت المئات من جمهور يوفنتوس يصفقون له".

فخر العرب

من جانبه، تحدث هشام الخالصي مقدم ستوديو التحليلي لشبكة BeINSports عن محمد صلاح.

وأكد "منذ بدأت تغطية الدوري الإيطالي مع BeINSports وذلك منذ سنوات طويلة، لم أشاهد لاعبا عربيا مثل محمد صلاح، إنه فخر لنا، أنا سعيد به اليوم".