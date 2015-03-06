4 أسباب أدت لاجتياح صلاح حصن السيدة العجوز

مع تألق محمد صلاح، ظهرت 4 عناصر ساعدت النجم المصري على اختراق السيدة العجوز والتعملق بهدفين في شباك يوفنتوس خلال ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

صلاح سجل الهدف الأول بعدما تسلم كرة خلف دفاع يوفنتوس، وركض برقيبه سيميوني بودين بعدما راوغه بكرة قصيرة، ثم اندفع في سبيله لهز شباك ماركو ستوراري حارس بيانكونيري.

ثم أحرز صلاح الهدف الثاني بعدما تسلم الكرة داخل منطقة جزاء يوفنتوس من خواكين سانشيز، ووضعها بهدوء داخل مرمى السيدة العجوز.

1) استخدام صلاح كجناح أيمن

يقول أحمد حسام "ميدو" لاعب روما السابق: "يوفنتوس يعتمد في هجماته على تقدم ظهيري الجنب".

وتابع "بودين ظهير بطيء، لم يستطع الوقوف أمام صلاح".

فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا يستخدم صلاح كجناح أو كمهاجم، وأمام يوفنتوس لعب بالمصري الدولي كجناح لاستغلال المساحات خلف بودين، ونجح.

2) أوجبونا

وصرح والتر زينجا النجم السابق للكرة الإيطالية ونادي إنتر ميلان أن يوفنتوس غامر بتغيير عناصره الأساسية في الخط الخلفي أمام فيورنتينا، وتحديدا مشاركة أنجلو أوجوبونا.

هذا التغيير جعل قلب دفاع يوفنتوس مهزوز، وهو ما منح فيورنتينا فرصة تهديد مرمى البيانكونيري كثيرا طوال اللقاء، رغم أن المباراة أقيمت على أرض السيدة العجوز في تورينو.

3) كلاوديو ماركيزيو لا يعود

في غياب أندريا بيرلو، لعب كلاوديو ماركيزيو كارتكاز دفاعي أمام الخط الخلفي.

ماركيزيو لا يعود كثيرا للدفاع، يحب الضغط المبكر، وهو ما يظهر في خريطة حرارية لأماكن تحركاته وهو يلعب كارتكاز.

لكن هذا لم يكن المناسب أمام فيورنتينا.

4) صلاح المهاجم

يوفنتوس في الشوط الثاني أغلق المساحات خلفي ظهيريه، لكن صلاح انتقل للعمق بقرار من مونتيلا.

تحرك صلاح في مكانه الجديد جعله يسجل الهدف الثاني بشكل رائع.