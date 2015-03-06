صلاح أول لاعب يسجل ثنائية في يوفنتوس هذا الموسم

محمد صلاح نجم فيورنتينا كان أول لاعب هذا الموسم يسجل هدفين في مرمى يوفنتوس، حين دك شباك السيدة العجوز في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

صلاح سجل الهدف الأول بعدما راوغ رقيبه بودين وركض بسرعة فائقة ليهز مرمى ماركو ستوراري.

ثم أحرز صلاح الهدف الثاني بعدما استقبل كرة داخل منطقة جزاء يوفنتوس، ووضعها بهدوء في شباك الحارس البديل لجيجي بوفون.

وعلى مدار الموسم، لم يسجل أحد في يوفنتوس هدفين.. حتى جاء صلاح.

رقم فيورنتينا

وشهدت المباراة رقما أخر.. وهو أن 3 فرق فقط حتى الآن هذا الموسم سجلت هدفين في يوفنتوس خلال لقاء.

روما سجل هدفين في يوفنتوس، وانتهى اللقاء بفوز البيانكونيري 3-2.

تشيزينا سجل هدفين في يوفنتوس، وانتهى اللقاء بالتعادل 2-2.

وأوليمبياكوس سجل هدفين في يوفنتوس، وفاز البيانكونيري بنتيجة 3-2 أيضا.

فيورنتينا كان الفريق الرابع الذي يسجل هدفين في يوفنتوس خلال لقاء هذا الموسم، والأول الذي يفعل ذلك ويفوز.