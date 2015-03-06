مونتيلا: صلاح أصبح مثالا يحتذى به.. ووجد فريقا يقدم كرة جميلة

"لا أملك إلا أن أعامل محمد صلاح جيدا"، هكذا داعب فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا الجمهور العربي بعد الفوز على فيورنتينا.

صلاح سجل هدفين في فوز فيورنتينا على يوفنتوس 2-1 خلال ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وقال مونتيلا بعد المباراة عبر شبكة BeINSports: "صلاح لاعب رائع، قدم لنا الكثير منذ جاء لنا".

وتابع "أصبح صلاح مثالا يحتذى به".

وأكمل "لقد وجد صلاح مع فيورنتينا فريقا يلعب كرة جميلة، وقد أفادنا بسرعته وبمهارته، ونجاحه الكبير في الانصهار معنا جعله لاعبا مهما لفيورنتينا".

وطلب الحضور في ستوديو BeINSports ميدو وهشام الخالصي ووالتر زينجا من مونتيلا أن يجيد معاملة صلاح!

فرد مونتيلا "لا أستطيع إلا أن أفعل ذلك".