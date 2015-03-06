محلب: المؤتمر الاقتصادى انطلاقة كبرى للتنمية وسيحضره كبار قادة العالم

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن المؤتمر الاقتصادى المقبل بشرم الشيخ، سيشارك فيه الكثير من الملوك والأمراء ورؤساء حكومات وقيادات الدول المختلفة، وأولياء عهد من المنطقة العربية، وعدد كبير من رؤساء الشركات الكبير ومؤسسات عالمية ورجال أعمال بجانب مشاركة الميديا العالمية.

وأضاف محلب، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" مع المحامى خالد أبو بكر على فضائية "اليوم"، أن المؤتمر الاقتصادى بداية انطلاقة جيدة ومنصة انطلاق كبيرة للتنمية، ليكون جاذبا للاستثمار لخلق المزيد من التنمية والوظائف داخل الدولة الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن قانون الاستثمار تم الانتهاء منه، وتمت مناقشته فى مجلس الوزراء، ومن ثم إرساله إلى مجلس الدولة لصياغته ثم يرفع إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، مشيرا إلى أن هذا القانون استغرق الكثير من الوقت فى الفترة السابقة ليخرج بالشكل اللائق والمناسب للاستثمار داخل الدولة، لاسيما أن كل الأطياف الاقتصادية وأساتذة الجامعات والمحامين الدوليين ورجال الأعمال ورجال الغرف التجارية وقمم القضاء شاركت فى وضع هذا القانون، ليصبح لائقا وجاذبا للاستثمار داخل مصر الفترة المقبلة.

وأشار محلب إلى أن قانون الاستثمار الجديد، يضمن حق المستثمر داخل الدولة، مشيرا إلى أن جاذبية هذا القانون لا تعتمد على الإعفاءات الضريبية لأن به حوافز لجذب الاستثمار، مؤكدا أنه يتوقع صدور القانون قبل صدور المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، مضيفاً "أشك ان القانون به خلل".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصرى، أن الحكومة تحترم الحكم الدستورى الذى صدر ببطلان قانون تقسيم الدوائر من المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن الوزارة الجديدة داخل الحكومة والتى تمثل التعليم الفنى جاءت بسبب تحفيز الشباب على العمل الفترة المقبلة، وإخراج أشخاص على مستوى عال من الاحتراف والمهنية بجانب الإيمان بالعمل فى المستقبل، لاسيما أن وزير التعليم الفنى سيتواصل مع المجتمع فى لتنفيذ هذا الفترة المقبلة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصرى، أن الحكومة لن تتدخل فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا "أنا أقسمت

>أن أكون خادما لهذا الشعب، ويقف وراء مصالحه ورعاية مصالحه، وألّا أتدخل فى الانتخابات واحترام هذا".

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