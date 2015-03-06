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وزير الثقافة الجديد: أنا ابن "الوزارة" وعلمت بترشحى للمنصب منذ يومين

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وزير الثقافة الجديد: أنا ابن "الوزارة" وعلمت بترشحى للمنصب منذ يومين وزير الثقافة الجديد: أنا ابن "الوزارة" وعلمت بترشحى للمنصب منذ يومين
أكد الدكتور عبد الواحد النبوى، وزير الثقافة الجديد، أنه علم بترشيحه لمنصبه الجديد منذ أكثر من يومين، مشيرًا إلى أنه "ابن وزارة الثقافة"، وأعد ملفات وتقارير كثيرة داخل وزارة الثقافة.

وأضاف الدكتور عبد الواحد النبوى، وزير الثقافة الجديد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أننا فى حاجة إلى كل جهد ممكن ونصيحة مخلصة، ويجب أن يرى المجتمع أننا فى مرحلة صعبة فى حاجة لتفاعل المجتمع، مضيفًا: "علينا أن ندرك أن مقوماتنا يصبها بعض الضعف".


>وزير الثقافة فى أول حوار لـ"اليوم السابع": محلب وجه بحل أزمة الوثائق.. أولوياتى هيكلة الوزارة وتغيير الأداء واستيعاب الشباب وقصور الثقافة وأكاديمية الفنون لتغيير المجتمع ومحاربة الإرهاب
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