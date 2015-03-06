الألمانية:الطيران الإسرائيلى يواجه تحديا كبيرا بسبب صواريخ إس 300 المصرية

ذكر تقرير إخبارى أن سلاح الجو الإسرائيلى يواجه تحديًا جديدًا من مصر بعد تسلمها شحنة من المنظومة الصاروخية أرض جو المتقدمة الروسية إس – 300، ما يعد أول نشر لهذه المنظومة فى الشرق الأوسط .

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية فى موقعها الإلكترونى اليوم الخميس أن من المرجح أن يكون الجيش المصرى قد بدأ بالفعل فى نشر البطاريات المضادة للطائرات بعيدة المدى فى جميع أرجاء البلاد.

وقالت إن المنظومة إس - 300، وهى النسخة الروسية لمنظومة باتريوت الأمريكية، قادرة على اعتراض الطائرات على بعد 200 كيلومتر وعلى ارتفاعات عديدة فى نفس الوقت.

وأضافت أن الشحنة التى ترددت تقارير بشأنها تعد أول دخول لهذه المنظومة إلى بلد يشارك فى حدود مع إسرائيل.

وذكرت أن نشر منظومة إس - 300 المتقدمة فى الشرق الأوسط يخلق مشكلة صعبة للسلاح الجوى الإسرائيلى الذى سوف يواجه الآن منظومة صاروخية مضادة للطائرات تغطى مساحة أكبر من المنطقة من ذى قبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة قد مارستا ضغطًا على روسيا لحملها على إلغاء شحنة من منظومة إس - 300 إلى إيران وسوريا حتى بعدما وقعت موسكو على عقود بيعها مع طهران ودمشق لأنه نشر المنظومة كان سيحلق ضررًا بالتفوق الجوى الإسرائيلى والردع من جانب سلاحها الجوى.

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى قيام مصر بشراء 24 طائرة من طراز رافال الفرنسية بعد قيام الولايات المتحدة بتأجيل تسليم القاهرة طائرات إف -16 ومروحيات الأباتشى.

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