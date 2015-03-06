محلب: جميع الوزراء الجدد من داخل وزارتهم والدولة تسير بخطى ثابتة

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إن جميع الوزراء الجدد المعينين اليوم من داخل وزارتهم ومن داخل دولاب العمل، مشيراً إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة حسب المرحلة التى تمر بها حسب الرؤية، وربما يكون هناك رؤية لأى تعديل، وفق متغيرات كثيرة والاختيار يكون للأفضل.

وتوجه رئيس الوزراء، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة 360" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مع الإعلامى أسامة كمال، بالشكر لجميع الوزراء الذين تم تغيرهم اليوم فى الوزارات السابقة لأنهم قاموا بجهد كبير وهذا أقل واجب لهم، موضحاً أن "التعديل الوزارى الوزارى لصالح مصر وجاء فى موعده وعلينا أن نكون دائما فى حالة تجرد من أجل الوطن وليس المنصب كما يذكر ويطلب دائما السيد الرئيس".