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حبس "مسن" 4 أيام اغتصب طفلا مصابا بالتوحد داخل دورة مياه مسجد بسفاجا

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حبس "مسن" 4 أيام اغتصب طفلا مصابا بالتوحد داخل دورة مياه مسجد بسفاجا حبس "مسن" 4 أيام اغتصب طفلا مصابا بالتوحد داخل دورة مياه مسجد بسفاجا
قرر المستشار وليد هارون، مدير نيابة سفاجا الجزئية، اليوم الخميس، حبس مسن 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه باغتصاب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات ومصاب بمرض التوحد، وذلك داخل دورة مياه أحد مساجد مدينة سفاجا.

كما قررت النيابة العامة، عرض الطفل على الطب الشرعى، لبيان الإصابة به، وإخلاء سبيل عدد من أهل المتهم والمجنى عليه بعد نشوب مشاجرة بينهم وسرقة أهالى المتهم مبلغ 10 آلاف جنيه من خال الطفل.

تبين من تحقيقات النيابة العامة، أن المسن الذى يبلغ من العمر 68 عاما استدرج الطفل البالغ من العمر 10 سنوات، والمصاب بمرض التوحد، لإحدى دورات مياه أحد مساجد مدينة سفاجا وجرده من ملابسه تماما، واغتصبه.

كما تبين من التحقيقات، أن خال الطفل أثناء خروجه من المسجد سمع صوت الطفل يخرج من إحدى دورات المياه وبعد فتحها رأى ابن شقيقته مجرد من ملابسه والمسن يغتصبه.

وكشف فريق من تحريات المباحث، أن الواقعة حدثت داخل إحدى دورات المياه بأحد المساجد.

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مصر 365