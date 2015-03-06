موجز الصحافة المحلية: أسباب إقالة وزير الداخلية

تناولت الصحف المحلية عددا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، وكان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "أسباب إقالة وزير الداخلية"، وكواليس التعديل الوزارى المفاجئ، الذى شمل 8 وزارات من بينها وزارة الداخلية، والأسباب التى عززت من قرار إقصاء اللواء محمد إبراهيم من الوزارة، بعد الثغرات الأمنية، التى شهدتها ولايته، وتنشر الجريدة أيضاً تفاصيل قرار اللجنة العليا للانتخابات، بفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب مجددًا بعد تعديل قانون تقسيم الدوائر، وتأكيدات مصادر قضائية بدء لجنة تعديل قوانين الانتخابات عملها الأحد المقبل.

وكشفت جريدة "الأهرام" عن قنبلة من العيار الثقيل فجرتها تحقيقات النيابة فى حادث حريق قاعة المؤتمرات أمس الأول، حيث كشفت قصورا شديدا فى إجراءات التأمين، يتمثل فى عدم وجود كاميرات مراقبة داخل أو خارج المبنى، أو أجهزة إنذار أوتوماتيكية للحريق، والاعتماد فقط على جهاز الإنذار العادى فى هذه المنشأة الحيوية.

وعلمت جريدة "المصرى اليوم" من مصادر أن مراكز كبد ومستشفيات خاصة استحوذت على حصة العقار المصرى المماثل لـ"سوفالدى" الأمريكى، لعلاج مرضى فيروس "سى"، والتى طرحتها وزارة الصحة للبيع فى الصيدليات قبل 3 أيام، وأوضحت المصادر أن أصحاب مراكز كبد ومستشفيات خاصة حجزوا جميع كميات العقار المصرى لاستخدامها فى علاج المرضى المترددين على مستشفياتهم، وذلك عبر الاتصال بأصحاب الصيدليات، ما أدى إلى سرعة نفاد الكميات المطروحة للبيع.

ونشرت جريدة "الشروق" فى صدر صفحتها الثالثة ما جاء على لسان مصادر سياسية وحكومية رسمية أن هناك تحركات رئاسية مكثفة لاحتواء تداعيات تأجيل الانتخابات البرلمانية، سواء على الصعيد السياسى المحالى أو الدبلوماسى الدولى، وحسب المصادر فإن الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى خلال الأيام الماضية مجموعة من "الناصحين المقربين" لبحث ما وصفه أحد هؤلاء الناصحين بأنه "المأزق المرتبط بتجميد المجال العام".

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