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بؤرة جديدة لأنفلونزا الطيور في الأقصر‎

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بؤرة جديدة لأنفلونزا الطيور في الأقصر‎ بؤرة جديدة لأنفلونزا الطيور في الأقصر‎

أنفلونزا الطيور

أعلنت اللجنة المركزية للتصدي لمرض أنفلونزا الطيور بأسنا جنوب الأقصر عن اكتشاف بؤرة لانفلونزا الطيور بأحد منازل قرية “القرايا” التابعة لمركز اسنا بعد نفوق عدد من الطيور .

وكانت اللجنة المكونة من الإدارة البيطرية و الإنتاج الحيواني و القسم الوقائى محمد السيد رئيس مركز ومدينة اسنا قد توجهت صباح اليوم الى منزل المواطن عبد الكريم ذكى محمود بعد ورود بلاغ بنفوق عدد من الطيور التى يقوم بتربيتها داخل المنزل وتم اخد عينة من الطيور النافقة وبتحليلها تبين ايجابية اصبتها بلانفلونزا الطيور .

واشرفت اللجنة على اعدام 10 طيور كانت مازالت حية بالمنزل وتم التنسيق مع مديرية الصحة للكشف على المولطنين المخالطين للطيور المصابة .

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