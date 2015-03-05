«مونيكا بيلوتشى» تعلن عن دورها فى فيلم «جيمس بوند» الجديد

أعلنت الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي (50 عاما) لصحيفة صنداي-تايمز خبر تقمصها دور«لوسيا سكيارا» عشيقة الجاسوس البريطاني في سلسلة أفلام «جيمس بوند» الشهيرة.

وقالت معبودة السينما العالمية إنها ترددت في البداية في الكشف عن هذا الدور لوسائل الإعلام بسبب عمرها.

ولدى اتصاله بها هاتفيا لاقتراح الدور الجديد والمميز في عالم سينما الجاسوسية، تفاجئ المخرج البريطاني سام مانديس، برد بيلوتشي «لماذا اتصلت بي؟ أنا أبلغ من العمر خمسين سنة، ماذا سأفعل في فيلم جيمس بوند؟ أنا لست فتاة شابة، هل سأخلف جودي دانش؟».

وسيعرض فيلم «سباكتر» (الطيف أو الشبح)، وهو الجزء الجديد من سلسة «جيمس بوند» بفرنسا في 11 نوفمبر 2015.