«وزير الداخلية» يجتمع برئيس قطاع شئون الضباط للاطلاع على هيكلها واحتياجاتها

كشفت مصادر أمنية مطلعة أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية الجديد استدعى مساعده لقطاع شئون الضباط اللواء أيمن جاد؛ وذلك فور وصوله الى ديوان عام الوزارة بعد مغادرته مجلس الوزراء.

وأوضحت المصادر – فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس – أن وزير الداخلية عقد اجتماعا مطولا مع قيادات قطاع شئون الضباط للاطلاع على هيكل الوزارة واحتياجاتها البشرية، مشيرة الى أنه تم استعراض ذلك من خلال أجهزة الكمبيوتر المحمولة التى تحتوى على قاعدة بيانات الضباط.

وأكدت المصادر الأمنية أن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية الجديد سيعقد خلال الفترة المقبلة المزيد من الاجتماعات بمساعديه؛ وذلك للاطلاع على الخطط الأمنية المختلفة، خاصة خطة الوزارة لتأمين المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ.