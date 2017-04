نقاد: «ويل سميث» يحتاج للتركيز والعمل الجاد حتى لا يخسر قوته

> ينتظر عشاق السينما الأمريكية أفلام نجوم بعينهم للإسراع إليها ومتابعتها فى دور العرض السينمائية، والتى تمثل متعة خاصة للمشاهد، ومن وسط هؤلاء النجوم النجم العالمى ويل سميث الذى طرح له مؤخرا فيلم Focus، وتصدر إيرادات السينما الأمريكية بمجرد طرحه حيث حقق 18,500,000 دولار، ولكن من الواضح أن ما قدمه سميث لم يرض النقاد حيث نشر موقع vancitybuzz تقريرا بعنوان “Focus is exactly what Will Smith needed” واستخدم الموقع معنى اسم الفيلم، وأكد أن سميث يحتاج للتركيز خلال الفترة المقبلة، وأنه لم يوفق فى هذا الفيلم وحصل على تقدير منخفض.

فى حين نشر موقع techtimes عن الفيلم آراء سلبية، وأشار إلى أن سميث يخسر قوته ويحتاج للعمل الجاد لكى يستعيدها، ولكن يجب ألا نغفل حالة المرح الموجودة فى الفيلم، فيما اختلف رأى موقع entertainment حيث أعطى الفيلم 4 نجوم من أصل 5، وأكد أن الفيلم به جرعة جيدة من الطرافة والإبداع والرومانسية والتى من دورها تسلية المشاهد.

وكان ما نشره موقع irishtimes عن الفيلم ضمن الآراء السلبية، حيث قال إن ويل سميث يحاول الحفاظ على نجاحه، أما مارجوت روبى بطلة الفيلم، فيبدو أنها تريد السقوط، وحصل الفيلم من خلال الموقع على نجمتين من أصل 5 نجوم، أما موقع.huffingtonpost نشر تقريرا “هل يؤهل أداء ويل سميث بالعمل لوضع اسمه فوق اسم الفيلم”؟.

وتدور أحداث الفيلم حول رجل وامرأة يقومان بعمليات سرقة ونصب، ولكن الأمور تسوء بينهما بعدما تتحول علاقتهما لعلاقة حب، وتتوالى الأحداث فى إطار رومانسى مشوق، ويشارك سميث ببطولة “Focus” النجوم مارجوت روبى، ورودريجو سانتورو، بى دى ونج، ومن تأليف وإخراج جلين فيكارا، يشار إلى أنه تم عرض الدور الرئيسى بالفيلم على كل من ريان جوسلينج وبراد بيت وبين أفليك إلى أن تم اختيار ويل سميث لأداء الدور بالنهاية.