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نيكولا جبران بين نجوى كرم ومايا دياب في دبي

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نيكولا جبران بين نجوى كرم ومايا دياب في دبي نيكولا جبران بين نجوى كرم ومايا دياب في دبي

الخميس 05-03-2015 18:49

احتفاليةٌ خاصة تقام للمرة الأولى، استضافتها أمس قاعة جوهرة في مدينة جميرا- دبي، وحضرها كلٌّ من النجمات مايا دياب ونجوى كرم وأصالة وزوجها المخرج طارق العريان، هي عرض أزياء المصمم اللبناني نيكولا جبران، بتنظيم من علامة TRESemme.
قدّمت الحفل الإعلامية هيلدا خليفة التي رحبت بالفنانة مايا دياب تاركةً لها خشبة المسرح لتؤدي 4 لوحات غنائية راقصة، بمشاركة فرقة راقصة مكونة من ثلاث شابات وثلاثة شباب، فأدّت أغنية "إنت إلي"، ثم أغنية ‏‏"نيالي" التي قامت بتصويرها كليب، والتي دار حولها لغط كبير في وسائل الإعلام، لناحية ‏التشبه بفيديو كليب لـ "بيونسيه" بعنوان "1+1"، إلى جانب أغنيتين تفاعل الجمهور معهما.

وقد أطلت مايا بفستانٍ قصير لفت أنظار الحضور وأثار إعجابهم، ورحبت بشمس الأغنية العربية نجوى كرم، قبل أن يقام عرض أزياء نيكولا جبران الذي عادت واجتمعت به وبمزين الشعر وسيم مرقص في قاعة الـ VIP التي خصصت لهم، حيث تبادلوا الأحاديث والتقطوا الصور التذكارية.
المزيد من التفاصيل وخلف الكواليس ترقبوها قريباً في مجلة "سيدتي"

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سيدتي

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