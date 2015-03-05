تفاصيل ألبوم جورج وسوف الجديد "اشتقنالك"

الخميس 05-03-2015 20:08
إيمان إبراهيم
بعد تعاون مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات في أكثر من 10 ألبومات غنائية سابقة ، ومن منطلق حالة الاشتياق له دوما ، وفي انتظار جديدة القادم ، عمدت شركة روتانا إلى احتضان صوت سلطان الطرب جورج وسوف ، وإصدار ألبوم غنائي يضم مجموعة مختارة من أجمل وأروع ما قدمه أبو وديع طوال مسيرته الفنية المبهرة مع روتانا ، قدم لنا خلالها الطرب الأصيل ، ليكون الألبوم بمثابة رسالة للوسوف توضح مدى احتياج الساحة الغنائية لأعماله الفنية البديعة ، وذلك ضمن ألبوم غنائي طالب به الملايين من عشاق الوسوف ، ألبوم يحمل عبق الذكريات والبسمة والحنين والتقدير لأروع ما غنى ، حيث يحمل الألبوم الجديد عنوان "اشتقنالك" ويتضمن 14 أغنية تم اختيارها بعناية من مجموعة ألبومات رائعة قدمها جورج وسوف لعشاق صوته وآهاته الشجية ، التي تتردد في كل أرجاء الوطن العربي بمشرقه ومغربه ، متجاوزا الحدود ، وتميزت الأغاني المختارة بألوان مختلفة من الأغاني الطربية .
14 أغنية من أجمل وأبدع أغنيات جورج وسوف والذي سبق وتعاون من خلالها مع شركة روتانا ، تعيد إلى الأذهان السلطنة المعهودة والأداء الرائع والاختيارات الجميلة التي شكلت المراحل المبهرة في مسيرة سلطان الطرب ، وهي:
" الله كريم " كلمات محمود عبدالعزيز وألحان أمجد العطافي
" الصبر طيب " كلمات أحمد سامي وألحان وليد سعد
" سلف ودين " كلمات عبير الرزاز وألحان أمجد العطافي
" أصعب فراق " كلمات أحمد شتا وألحان صلاح الشرنوبي
" هي الأيام " كلمات فوزي إبراهيم والحان أمجد العطافي
" شكرا " كلمات هاني عبدالكريم وألحان وليد سعد
" اتاخرت كتير " كلمات مصطفى زكي وألحان أمجد العطافي
" خسرت كل الناس " كلمات هاني عبدالكريم وألحان وليد سعد
" صابر وراضي " كلمات فوزي إبراهيم وألحان أمجد العطافي
" علم قلبي الشوق " كلمات أحمد شتا وألحان صلاح الشرنوبي
" بفكر في الناس " كلمات فوزي إبراهيم وألحان أمجد العطافي
"خدني الحنين (أرجوكم قولولها) كلمات عوض بدوي وألحان أمجد العطافي
" من هنا ورايح " كلمات بهاء الدين محمد وألحان أمجد العطافي
" بستنى باليوم واليومين " كلمات نادر عبدالله وألحان وليد سعد