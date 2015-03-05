تفاصيل ألبوم جورج وسوف الجديد "اشتقنالك"

إيمان إبراهيم

بعد تعاون مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات في أكثر من 10 ألبومات غنائية سابقة ، ومن منطلق حالة الاشتياق له دوما ، وفي انتظار جديدة القادم ، عمدت شركة روتانا إلى احتضان صوت سلطان الطرب جورج وسوف ، وإصدار ألبوم غنائي يضم مجموعة مختارة من أجمل وأروع ما قدمه أبو وديع طوال مسيرته الفنية المبهرة مع روتانا ، قدم لنا خلالها الطرب الأصيل ، ليكون الألبوم بمثابة رسالة للوسوف توضح مدى احتياج الساحة الغنائية لأعماله الفنية البديعة ، وذلك ضمن ألبوم غنائي طالب به الملايين من عشاق الوسوف ، ألبوم يحمل عبق الذكريات والبسمة والحنين والتقدير لأروع ما غنى ، حيث يحمل الألبوم الجديد عنوان "اشتقنالك" ويتضمن 14 أغنية تم اختيارها بعناية من مجموعة ألبومات رائعة قدمها جورج وسوف لعشاق صوته وآهاته الشجية ، التي تتردد في كل أرجاء الوطن العربي بمشرقه ومغربه ، متجاوزا الحدود ، وتميزت الأغاني المختارة بألوان مختلفة من الأغاني الطربية .

14 أغنية من أجمل وأبدع أغنيات جورج وسوف والذي سبق وتعاون من خلالها مع شركة روتانا ، تعيد إلى الأذهان السلطنة المعهودة والأداء الرائع والاختيارات الجميلة التي شكلت المراحل المبهرة في مسيرة سلطان الطرب ، وهي:

" الله كريم " كلمات محمود عبدالعزيز وألحان أمجد العطافي

" الصبر طيب " كلمات أحمد سامي وألحان وليد سعد

" سلف ودين " كلمات عبير الرزاز وألحان أمجد العطافي

" أصعب فراق " كلمات أحمد شتا وألحان صلاح الشرنوبي

" هي الأيام " كلمات فوزي إبراهيم والحان أمجد العطافي

" شكرا " كلمات هاني عبدالكريم وألحان وليد سعد

" اتاخرت كتير " كلمات مصطفى زكي وألحان أمجد العطافي

" خسرت كل الناس " كلمات هاني عبدالكريم وألحان وليد سعد

" صابر وراضي " كلمات فوزي إبراهيم وألحان أمجد العطافي

" علم قلبي الشوق " كلمات أحمد شتا وألحان صلاح الشرنوبي

" بفكر في الناس " كلمات فوزي إبراهيم وألحان أمجد العطافي

"خدني الحنين (أرجوكم قولولها) كلمات عوض بدوي وألحان أمجد العطافي

" من هنا ورايح " كلمات بهاء الدين محمد وألحان أمجد العطافي

" بستنى باليوم واليومين " كلمات نادر عبدالله وألحان وليد سعد