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زينة تطلب من القاضي النظر إلى طفليها

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زينة تطلب من القاضي النظر إلى طفليها زينة تطلب من القاضي النظر إلى طفليها

الخميس 05-03-2015 20:22

غادرت الممثلة زينة قاعة محكمة الأسرة منذ قليل، بعدما ذهبت مصطحبةً توأميها عز الدين وزين الدين.

وبمجرد دخولها الجلسة طلبت من القاضي أن يرى إلى أي مدى يشبه طفلاها والدهما أحمد عز على حد قولها، كما قالت للقاضي: "إن عز لم يفعل شيئاً حرام بل إنه تزوجها عرفياً وبشهادة الشهود".

وكان عز قد حضر أمس جلسة المحكمة وخلال حديثه مع الخبيرين النفسي والإجتماعي أنكر صلته بالطفلين وأعرب عن اندهاشه من إدعاءات زينة.

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