مروان خوري يطلق "أكاديمية الموسيقى والفنون" قبل حفله

أعلن الفنان مروان خوري عن مشروع مشترك بينه وبين صاحبة شركة "كريستيز" السيدة كريستينا ماريا خاطر يحمل عنوان "أكاديمية الموسيقى والفنون"، والهدف من هذا المشروع تقديم أفضل تعليم لمختلف الفنون من غناء وتمثيل وعزف ورقص وغيرها، وستعمل الأكاديمية على تبني طموحات الأشخاص الذين يملكون موهبة، وسيتم العمل معهم برؤية جديدة ترتكز على الفن القائم على خلق وخُلق.

مروان أشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في سينما "لو مول" شرق بيروت إلى أنه "عرض عليه أكثر من مرة إلى جانب الغناء، العمل في مجالات مختلفة كافتتاح مطعم، إلا أنه لم يجد نفسه في هذا المكان، إلى أن اتته الفرصة من شركة "كريستيز" في مشروع يعتبره طموحه في عالم الغناء، حيث سيصبح هناك أكاديمية تدرس التلاميذ أصول الغناء والموسيقى".

وتابع: "هناك اتفاق مع عدة شرك انتاج سنعمل على حث الموهبة الجميلة للإنطلاق في عالم الغناء، ولن أتوانى عن تقديم كلمات أغنية أو لحن للموهبة التي أشعر أنها تستحق ذلك، وليس لكل الذين سينتسبون إلى الأكاديمية.

وركز مروان على ضرورة وجود الأخلاق في التعاطي الموسيقي، "كوننا بتنا نفتقدا كثيراً في أيامنا هذه بين المجتمع الفني، وسأكون على قدر عال من الأخلاقية في تعاملي مع الأشخاص في هذه الأكاديمية".

كما أعلن مروان عن حفليه الذين سيقامان يومي 13 و 14 من الشهر الجاري على مسرح كازينو لبنان، تحت اسم "بيانوراما"، معتبراً أن "هذا العمل رقصة جديدة لنوتات قديمة أحبها الجمهور، ستقدم مع شركة "كريستيز" بطريقة مبتعدة عن الإبتذال.