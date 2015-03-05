سكينة بوخريص تستعدّ لإطلاق "تغزل فيّ"

تستعدّ الفنانة المغربيّة الشابّة ، سكينة بوخريص لإطلاق أغنية جديدة بعنوان"تغزل فيّ".



وأعلنت خرّيجة برنامج "ستارأكاديمي" في نسخته التاسعة عبرتغريدة على حسابها الشخصي في موقع"تويتر"، عن قرب إطلاقها هذه الأغنية على قناتها الخاصّة في موقع "يوتيوب". وذكرت أنّها من كلمات وألحان الفنان اللبناني جورج شهيد، الأخ الأكبر لزميلها في برنامج"ستار أكاديمي "جان شهيد.



كما أضافت سكينة، والتي تعدّ من بين أنشط نجوم"ستارأكاديمي"على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّها تعمل على سينغل آخر وديو، بالتعاون مع شركة أجنبيّة.



يشار إلى أنّ سكينة بوخريص اشتهرت بأدائها الأغاني الأجنبيّة على مسرح "ستارأكاديمي" .