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عليا بهات تتصدر غلاف مجلة CineBlitz

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الخميس 05-03-2015 22:52

تصدّر غلاف المجلات العالمية ليس شيئاً جديداً على نجمات بوليوود، فبعد أن تصدرت النجمة Deepika Padukone غلاف مجلة Vogue العالمية وغلاف مجلةStardust، تصدرت Alia Bhatt غلاف مجلةCine Blitz لشهر آذار\مارس باطلالة ملائكية مميزة.

Bhatt البالغة 21 عاماً، خضعت لجلسة تصوير ظهرت فيها باطلالة تشع نعومة وطفولة من خلال قميص أبيض وطوق من الورود على شعرها مع مكياج طبيعي ناعم.

وبدورها أجرت المجلة حوار مع Alia Bhatt حول آخر أعمالها الفنية ومشوارها السينمائي.

يذكر أن Alia Bhatt مشغولة حالياً بتصوير فيلمها الجديد Shandaar مع الممثل Shahid Kapoor، الذي من المقرر نشره في صالات السينما خلال هذا العام.

 

 

 

 

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