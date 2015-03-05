فضيحة ميريام كلينك...شاركت في "مس ليبانون" قبل 22 عاماً ورسبت

أكد الشاعر اللبناني أنيس زبيدي عبر صفحته الخاصة على موقع "فايسبوك" أن عارضة الأزياء المثيرة للجدل ميريام كلينك شاركت في انتخاب "مس ليبانون" عام 1993 أي قبل 22 عاماً، وخسرت حلمها في تحقيق اللقب، متسائلاً كم أصبح عمرها اليوم، وهل يليق بها في هذا العمر أن تقوم بحركات الإثارة والإغراء؟

ومما جاء في رسالة الشاعر التي ننشرها حرفياً:

- ميريام كلينك مشترك راسب في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان الرسمية للعام 1993 ولم تفز الا بلقب وصيفة اولى.

وللتأكيد انا شاهد ملك كوني كنت مقدما للبرنامج ومفتتحا له ومشاركا في تنظيم ذلك الحفل الذي جرى بطريقة سرية.

ميريام كلينك وبالصور التي تعرض لأول مرة نكشف حقيقة شكلها قبل عمليات التجميل.

ميريام كلينك سنة 1993 كانت صبية فكم اصبح عمرها في الـ 2015 أي بعد 22 سنة من كونها صبية وهل يليق بها وهي بهذا العمر ان تستمر بما تقوم به من عري واغراء.

أكشف لأول مرة ما لم تكشفه مريام كلينك للاعلام انها كانت مشتركة في المسابقة الرسمية لانتخاب ملكة جمال لبنان للعام 1993 أي منذ اثنتا وعشرون سنة ورسبت بتحقيق حلمها بالفوز بلقب ملكة جمال لبنان. وكانت لجنة الانتخاب برئاسة الرئيس الحالي الاستاذ انطوان مقصود.

وانا شخصيا كنت وبصفتي الشاعر أنيس زبيدي احد منظمي هذا الحفل ومقدما له.

قد يسأل أحدكم: وهل انتخابات ملكة جمال لبنان سرية كي لا تظهر هذه المعلومة للعلن؟!

أجيب نعم لأن انتخابات ملكة جمال لبنان سنة 1993 حاصرتها خلافات بين لجنة الانتخاب ووزير السياحة ولم تعترف الوزارة بها الا بعد حين حيث ظهر للعلن اسم الملكة الرابحة بلقب ملكة جمال لبنان 1993 وهي الحسناء المثقفة غادة الترك والتي تسلمت الكأس من الملكة السابقة أنيقة لبنان المعروفة نيكول بردويل ومثلت الترك لبنان في انتخابات ملكة جمال العالم ولم يظهر للعلن من هن وصيفات الملكة بسبب عدم تغطية الأعلام لحفل الانتخاب الذي جرى بطريقة سرية.

والملفت في حينه ان ميريام كلينك عندما حازت على لقب وصيفة أولى لملكة الجمال واستدعيتها للوقوف الى جانب الملكة الفائزة غادة الترك كانت في حالة غضب شديد وترددت كثيرا قبل أن تأتي متأففة لأنها كانت متوقعة فوزها بلقب ملكة جمال لبنان .

ميريام كلينك كانت في تلك المرحلة ما زالت على طبيعتها،

وأختم هذا الخبر بعلامتي استفهام.

أولا: هل تخجل ميريام كلينك بشكلها الطبيعي قبل عمليات التجميل كي تتجنب التطرق الى تلك المرحلة، أم انها تخجل من عدم فوزها بلقب ملكة جمال لبنان؟!

ثانيا: هل يصدم القراء عندما يعلمون بأن ميريام كلينك التي ذاع صيتها في السنوات الاخيرة كانت صبية يانعة سنة 1993 أي منذ اثنتا وعشرون سنة؟!

وفي الختام أعرض هذه الصور وأكشفها لأول مرة منذ اثنتا وعشرون سنة

وفي خبر لاحق سأكشف عن سبب عدم فوز ميريام كلينك بلقب ملكة جمال لبنان.

ميريام كلينك تشبّه الصحافة اللبنانية بداعش وتوضح حقيقة صورها القديمة