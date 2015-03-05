"الجديد" تسخر من LBCI والمتابعون يسألون: أين روح الزمالة؟

قبل أسبوع دفعت مقدمتا نشرة الأحوال الجويّة في محطة LBCI فاديا دقماق وإليز فرح الثمن غالياً، بسبب غلطة "30 شباط" الشهيرة، فتمّ استبعادهما عن نشرة المحطّة التي فتحت أبوابها أمام المشاهدين الراغبين بخوض التجربة ليظهروا في نشراتها، وكأنها تقول لمذيعتيها أن أي مشاهد عادي قد يكون أفضل منكما.

كثيرون اتخذوا من الغلطة مادّة للتندّر، إلى أن طغى خبر الاستغناء عن فاديا دقماق من المحطة، واستبعاد إليز فرح من النشرة على الغلطة نفسها، يومها شعر الكثيرون بنوع من تأنيب الضمير، لأن السخرية كانت سبباً في المصير القاسي الذي واجهته المذيعتان.

الكل شعر بتأنيب ضمير إلا قناة "الجديد" التي قامت يومها بتقديم نشرتها على خلفية روزنامة توضح أنّ شباط/فبراير 28 يوم، ويبدو أن النكتة السمجة أعجبت المحطة التي بدت عاجزة عن الابتكار، فعادت لتجترها بطريقة سمجة، حيث قام مراسلها رامي الأمين مساء أمس الأربعاء، باقتحام ستوديو زميلته دارين شاهين التي كانت تقدّم نشرة الأخبار ليسألها عمّا إذا كانت تملك شهادة بالفلسفة لأن رئيس مجلس إدارة LBCI بيار الضاهر قال في تصريح له إن من يقدم الطقس عليه أن يتحلّى بفلسفة خاصة للطقس، في تسمية مباشرة للشيخ الضاهر لا تعكس بأي حال روح الزمالة التي كان من المفترض أن يتحلى بها رامي ودارين تجاه زميلتيهما المطرودتين، وكان الهدف من السكيتش إعلان من رامي الأمين عن فقرة جديدة سيقدمها في النشرة في 33 آذار/مارس، في سخرية جديدة من نكتة لشدّة ما استهلكت باتت سمجة.

بدورها لم تنج الزميلة على شاشة LBCI ديما صادق من سخرية دارين ورامي حيث أخبرت دارين زميلها أنها تبحث عن مصادر معلوماتها على غوغل، في استعادة متأخرة للهجوم الساخر الذي تعرّضت له ديما إثر إعلانها عن استخدامها غوغل كمصدر أخبار تحاجج بها ضيفها الذي انسحب من الحلقة الشهيرة من برنامج "نهاركن سعيد".

السكيتش بالمجمل لم يكن موفقاً، فالزميلان افتقرا إلى خفة الدم، خصوصاً الأمين الذي بدا مستفزاً، في حين أن دارين بدت في موقع أبعد ما يكون عن اصطياد أخطاء زميلاتها، هي التي وقعت ليلة رأس السنة في خطأ فادح، عندما كانت تشارك في تقديم فقرة من برنامج أعدّ لاستقبال العام الجديد فسألت أحد المشاهدين: هل تدخن؟ فأجابها: لا فعلقت قائلة: هل تحبّ أن توقف التدخين؟ ما عرّضها لسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شاركت هي نفسها فيها، حين فشلت في الدفاع عن نفسها.

على مواقع التواصل الاجتماعي كان ثمة شبه إجماع أن ما قامت به المحطة لا يمت إلى روح الزمالة بصلة، إلا أنّ "الجديد" صمّت أذنيها عن الانتقادات، وسارعت إلى نشر فيديو السكيتش والترويج له، في ليلة أرادت فيها لنشرة الأحوال الجوية أن تكون حديث الناس وكان لها ما أرادت.

شاهدوا دارين شاهين ورامي الأمين يسخران من زملائهما في LBCI.

شاهدوا فيديو دارين شاهين "عبالك توقف تدخين؟"