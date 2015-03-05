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وفاة طفلة سقطت من شرفة منزلها في الشارقة

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وفاة طفلة سقطت من شرفة منزلها في الشارقة وفاة طفلة سقطت من شرفة منزلها في الشارقة

 

توفيت طفلة من الجنسية الهندية تبلغ من العمر اثني عشر عاماً إثر سقوطها من الدور الثالث في البناية التي تسكنها مع عائلتها بمنطقة النباعة بالشارقة، وتشير التفاصيل التي اوردتها مصادر القيادة العامة لشرطة الشارقة الى ان بلاغا قد ورد إلى مركز شرطة الغرب الشامل بشرطة الشارقة يفيد بالواقعة حيث انتقل إلى الموقع فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية والتحقيق الجنائي بمركز شرطة الغرب الشامل وخبراء الأدلة الجنائية وفريق مسرح الجريمة وبالوصول إلى الموقع تبين أن الطفلة فارقت الحياة متأثرة بالعديد من الإصابات التي لحقت برأسها وجسدها.

معاينة

ومـن خلال استكمال إجراءات المعاينة والتحقيق في موقع الحادث تبين أن الطفلة المتوفاة قد سقطت من شرفة إحدى الشقق الواقعة بالدور الثالث من البناية المكونة من ست طوابق حيث تقيم مع أسرتها وقد لوحظ وجود مقعد خشبي بالشرفة التي سقطت منها الطفلة فيما يشير إلى أنها صعدت على المقعد الخشبي ما أدى لسقوطها .

أسباب

وبانتهاء إجراءات المعاينة فقد أمر وكيل النيابة بنقل الجثة إلى المختبر الجنائي بشرطة الشارقة وعرضها على الطبيب الشرعي بغرض فحصها وبيان أسباب الوفاة.

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