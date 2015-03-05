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«إنترفاكس»: روسيا تُسلم مصر منظومة «أنتاي 2500» المضادة للصواريخ الباليستية

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«إنترفاكس»: روسيا تُسلم مصر منظومة «أنتاي 2500» المضادة للصواريخ الباليستية «إنترفاكس»: روسيا تُسلم مصر منظومة «أنتاي 2500» المضادة للصواريخ الباليستية

قال موقع «روسيا اليوم»، أن موسكو، باشرت بتنفيذ اتفاقية توريد منظومات صواريخ “أنتاي – 2500″ للدفاع الجوي إلى .

أفادت بذلك وكالة “إنترفاكس” الروسية نقلا عن مصدر لها في قطاع الصناعات الحربية الروسية.

ولم يذكر المصدر عدد المنظومات التي اشترتها مصر، واكتفى بالقول إن عملية تنفيذ الاتفاقية تجري وفقا للخطة. وأضاف أن توريد المعدات والأجهزة التكنولوجية قد بدأت. وستتسلم مصر العام الجاري منصات إطلاق هذه الصواريخ وبقية المعدات.

يذكر أن منظومة “أنتاي – 2500″ عبارة عن نسخة مخصصة للتصدير من منظومة “أس – 300 في 4″ للصواريخ المضادة للجو بعيدة المدى والقادرة على إسقاط الطائرات والصواريخ الباليستية على مدى حتى 400 كيلومتر.

وكانت وحدات الدفاع الجوي الروسي في المنطقة العسكرية الجنوبية للبلاد قد تسلمت في ديسمبر الماضي كتيبتين من منظومة “أس – 300 في 4″ المذكورة.   وتخطط وزارة الدفاع الروسية لأن تزود بحلول عام 2020 ألوية الصواريخ المضادة للجو كلها في القوات البرية الروسية بتلك المنظومات.

وكانت فنزيلا أول بلد أجنبي يشتري منظومات “أنتاي – 2500″. وعلاوة على ذلك فإن تلك المنظومات أُقترحت على إيران لتحل محل منظومات “أس – 300″ التي كانت طهران قد وقعت عقد شرائها من موسكو، ولكن جرى ايقاف تنفيذ العقد بعد قرار من الأمم المتحدة يحظر تصدير الاسلحة الى ايران، وذلك بضغط من الولايات المتحدة.

يذكر أن اتـفاقية تزويد مصر بأسلحة روسية بمبلغ 3.5 مليار دولار تم توقيعها في موسكو أثناء الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح لروسيا في مطلع العام الماضي. فيما تقدر قيمة صفقة الصواريخ المضادة للجو “أنتاي – 2500″ بـ 500 مليون دولار.

جدير بالذكر أن منظومة “أنتاي – 2500″ الروسية للدفاع الجوي تستخدم لتدمير الطائرات الحديثة والواعدة التابعة للطيران التكتيكي والاستراتيجي، بما فيها تلك التي صنعت باستخدام تكنولوجيا التخفي (ستيلز) من الرادار، وكذلك لتدمير الصواريخ الباليستية متوسطة المدى والصواريخ التكتيكية قصيرة المدى والصواريخ المجنحة وطائرات الكشف الراداري والتوجيه وطائرات الاستطلاع وطائرات التشويش.

أهم المواصفات التقنية التكتيكية لمنظومة “أنتاي – 2500″

- المدى الأقصى للصواريخ المتوسطة المدى المراد تدميرها: 2500 كيلومتر،

- السرعة القصوى للأهداف الباليستية المراد تدميرها: 4500 متر في الثانية،

- المدى الأقصى لإطلاق صواريخ منظومة “أنتاي – 2500″ : 250 كيلومترا،

- الارتفاع الآقصى لإطلاق صواريخ المنظومة :

بالنسبة إلى الطائرات 25 كيلومترا،

بالنسبة إلى الأهداف الباليستية 30 كيلومترا،

- عدد الأهداف التي يمكن تدميرها في آن واحد : حتى 24 هدفا،

- الفاصل الزمني بين إطلاق صاروخ وآخر من منصة واحدة: 1.5 ثانية،

- الوقت اللازم لأعداد المنظومة للعمل: لا يزيد عن 6 دقائق،

- سرعة سير العربات التي تحمل المنظومة : 50 كيلومترا في الساعة.

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