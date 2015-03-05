بالصور… وفد روسي فى زيارة لجامعة قناة السويس لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وفد علمي روسي من مؤسسة “دوبنا” العالمية، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والمؤسسة ونقل الخبرات العلمية للجامعة.

وضم الوفد الروسي 5 من العلماء المتخصصين في المجالات العلمية والفيزيائية بالمركز العالمي للعلوم (دوبنا) وهو أحد اكبر المؤسسات العلمية في روسيا واوروبا وتجرى به البحوث والدراسات الفيزيائية بمدينة أوبلاست بموسكو روسيا.

وأكد الدكتور يحيى استاذ الفزياء بكلية العلوم، أن الزيارة تزيد من فرص الاستفادة والتدريب العلمي للباحثيين بجامعة القناة واعداد الكوادر العلمية في مختلف التخصصات.

وقام الوفد بزيارة تفقدية للاقسام المختلفة بكلية العلوم استقبلهم خلالها الدكتور كمال عبد القادر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور فايز صميدة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود خليفة منسق العلاقات الخارجية بالجامعة وقد القى الوفد العديد من المحاضرات على الطلاب والباحثيين بقسم الفيزياء.